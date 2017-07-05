Незаконный лесоповал стоил жизни подростку из Нижегородской области

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Нижний Новгород, 5 июля. Подросток из Выксунского района Нижегородской области погиб во время незаконной рубки леса вместе со старшим товарищем. 16-летний «черный лесоруб» получил по голове упавшим деревом и позже скончался в больнице.

Незаконная рубка леса велась на территории Выксунского районного лесничества во вторник. Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области, во время нелегальной лесозаготовки неопытный подросток не сумел вовремя уйти от падающего дерева и получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии и скончался.

Его старший товарищ задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщают представители Следственного комитета.