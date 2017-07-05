Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций

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Москва, 5 июля. В Государственной думе во втором чтении приняли законопроект, который регулирует субсидии госкорпорациям.

Проект закона призван реализовать поручения президента страны включить в ФАИП объекты капитального строительства, а также объединенные инвестпроекты и недвижимость, на строительство или реконструкцию которых направляются бюджетные средства юридическим лицам, которые не являются госучреждениями.

Кроме того, документ включает в себя расширенный список субсидий из федерального бюджета, которые могут быть предоставлены госкорпорациям и публично-правовым компаниям.

Ранее сообщалось, что Госдума намерена повысить до 30 тысяч рублей минимальную сумму задолженности, при наличии которой гражданину может быть запрещен выезд за границу.