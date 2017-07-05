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Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций
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    Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций

    14:45  5 Июля 2017  /обновлено: 15:03  05 Июля 2017
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    Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций

    Москва, 5 июля. В Государственной думе во втором чтении приняли законопроект, который регулирует субсидии госкорпорациям.

    Проект закона призван реализовать поручения президента страны включить в ФАИП объекты капитального строительства, а также объединенные инвестпроекты и недвижимость, на строительство или реконструкцию которых направляются бюджетные средства юридическим лицам, которые не являются госучреждениями.

    Кроме того, документ включает в себя расширенный список субсидий из федерального бюджета, которые могут быть предоставлены госкорпорациям и публично-правовым компаниям.

    Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций

    Ранее сообщалось, что Госдума намерена повысить до 30 тысяч рублей минимальную сумму задолженности, при наличии которой гражданину может быть запрещен выезд за границу.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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