Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев: Вопрос с арендой Рязанцева решен

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Пермь, 5 июля. В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о трансферной кампании клуба.

«Комплектование идет и будет продолжаться до конца окна. Мы уже взяли нескольких футболистов, не будем исключать еще приобретений. Вопрос по Рязанцеву (Александру, полузащитнику «Зенита». — Прим. ФАН), можно сказать, решен. Речь идет об аренде. Он уже был в расположении команды: мы хотели посмотреть на то, как он вольется в коллектив, ему тоже нужно было понять, насколько будет у нас комфортно», — сказал специалист.

Также Гаджиев ответил на вопрос, планирует ли клуб приглашать других игроков «Зенита». По его словам, в петербургской команде собраны очень квалифицированные игроки, однако «Амкар» укрепил практически все позиции.

«Нельзя исключать, что кто-то получит травму или покинет команду, но на сегодняшний момент единственное, что хотелось бы усилить, эта линия атаки. Но это вопрос довольно сложный, поскольку требует серьезных вложений. А брать игрока того же уровня, что у нас уже есть, не считаю нужным», — добавил Гаджиев.

Под руководством 71-летнего специалиста «Амкар» занял 10-е место в минувшем сезоне чемпионата страны.