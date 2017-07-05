Гигантский «астероид смерти» стремительно приближается к Земле

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Екатеринбург, 5 июля. Уральские ученые установили, что метеорит диаметром 260 метров пролетит мимо Земли 11 июля текущего года.

Сотрудники кафедры астрономии, геодезии и мониторинга УрФУ сообщили, что астероид МС4 является потенциально опасным для Земли объектом. Уральские ученые рассчитали, что метеорит на скорости 74 700 километров в час пройдет в трех миллионах километров от планеты. Прохождение состоится 11 июля 2017 года в 00:03 по уральскому времени.

Ученые отмечают, что МС4 относится к группе околоземных астероидов «Аполлон», некоторые из объектов группы пересекают орбиту земли. Отмечается, что падение на поверхность планеты астероида диаметром даже 140 метров способно вызвать цунами, которое уничтожит все живое на Земле, пишет URA.ru.