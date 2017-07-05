Пальмира: армия Сирии установила буферную зону в районе месторождений Арак

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Пальмира, 5 июля. Правительственные войска атакуют боевиков около нефтяного поля Аль-Хейл.

Бригадный генерал Сирийской арабской армии Махер Асад сообщил, что войска установили буферную зону в районе месторождения Аль-Хейл и продолжают преследовать террористов в пустынной местности Бадайя.

Артиллерийские подразделения ВС САР сконцентрировали огонь на позициях боевиков около насосной станции Т-3 и населенного пункта Хамим к юго-востоку от Пальмиры. Столкновения, по сообщению бригадного генерала, ведутся у поселений Тайба и Алком.