Пальмира: армия Сирии установила буферную зону в районе месторождений Арак
В Избранное
Пальмира, 5 июля. Правительственные войска атакуют боевиков около нефтяного поля Аль-Хейл.
Бригадный генерал Сирийской арабской армии Махер Асад сообщил, что войска установили буферную зону в районе месторождения Аль-Хейл и продолжают преследовать террористов в пустынной местности Бадайя.
Артиллерийские подразделения ВС САР сконцентрировали огонь на позициях боевиков около насосной станции Т-3 и населенного пункта Хамим к юго-востоку от Пальмиры. Столкновения, по сообщению бригадного генерала, ведутся у поселений Тайба и Алком.
قصف جوي مكثف يستهدف محيط المحطة الثالثة و #حميمة شرق #تدمر وقصف مماثل يستهدف محيط #آراك وقريتي الطيبة والكوم شمال شرقي المدينة#حمص #البادية— تنسيقية مدينة تدمر (@PalmyraRev1) July 4, 2017