Европейская туркомпания в один клик «сняла санкции» с крымских отелей

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Киев, 5 июля. Международная компания из Нидерландов Booking.com нашла «лазейку», позволяющую зарабатывать на оказании туристических услуг в Крыму, несмотря на санкции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Проведенный изданием эксперимент показал, что для того, чтобы обойти направленные против Крыма санкции, достаточно одного клика. Дело в том, что сайт разделяет туризм и деловые путешествия. Так, если в графе о цели путешествия поставить галочку на «частную», поиск не выдаст ни одного предложения. Однако если сменить цель поездки на «деловую», портал выдаст около 5 тыс. отелей.

Проанализировав отзывы на сайте, издание сделало вывод о том, что бронированием через сайт пользуются тысячи туристов. Подавляющее большинство — около 90% — из России, однако немало и европейцев.

Издание решило продолжить эксперимент и забронировать номер в отеле для гипотетического путешественника из Германии. На этом этапе эксперимента возникли сложности: в течение трех дней после подтверждения бронирования необходимо перевести полную сумму в рублях, а кредитные карты, выпущенные в ЕС, теоретически не должны работать в Крыму из-за санкций. Тем не менее, как сообщила изданию представитель гостиницы «Ялта-Интурист», оплата иногда проходит.

«Попробуйте, иногда оплата проходит. Из итальянских карт у нас проходило недавно», — р ассказала она.