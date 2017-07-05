Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Пленарное заседание по Сирии проходит в Астане
Украина
Европейская туркомпания в один клик «сняла санкции» с крымских отелей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Европейская туркомпания в один клик «сняла санкции» с крымских отелей

    15:11  5 Июля 2017
    276

    Европейская туркомпания в один клик «сняла санкции» с крымских отелей

    Киев, 5 июля. Международная компания из Нидерландов Booking.com нашла «лазейку», позволяющую зарабатывать на оказании туристических услуг в Крыму, несмотря на санкции. Об этом сообщает Deutsche Welle. 

    Проведенный изданием эксперимент показал, что для того, чтобы обойти направленные против Крыма санкции, достаточно одного клика. Дело в том, что сайт разделяет туризм и деловые путешествия. Так, если в графе о цели путешествия поставить галочку на «частную», поиск не выдаст ни одного предложения. Однако если сменить цель поездки на «деловую», портал выдаст около 5 тыс. отелей. 

    Европейская туркомпания в один клик «сняла санкции» с крымских отелей

    Проанализировав отзывы на сайте, издание сделало вывод о том, что бронированием через сайт пользуются тысячи туристов. Подавляющее большинство — около 90% — из России, однако немало и европейцев.

    Издание решило продолжить эксперимент и забронировать номер в отеле для гипотетического путешественника из Германии. На этом этапе эксперимента возникли сложности: в течение трех дней после подтверждения бронирования необходимо перевести полную сумму в рублях, а кредитные карты, выпущенные в ЕС, теоретически не должны работать в Крыму из-за санкций. Тем не менее, как сообщила изданию представитель гостиницы «Ялта-Интурист», оплата иногда проходит. 

    Европейская туркомпания в один клик «сняла санкции» с крымских отелей

    «Попробуйте, иногда оплата проходит. Из итальянских карт у нас проходило недавно», — рассказала она. 

    В Booking.com утверждают, что не нарушают закон, и, будучи нидерландской компанией, придерживаются политики Европейского Союза в отношении Крыма и соблюдают действующие торговые санкции — так же, как это делают американский Tripadvisor или немецкий Trivago. Вместе с тем, в материале отмечается, что формально эти сайты просто сравнивают ценовые предложения на отели десятков других порталов бронирования и формально не оказывают туристических услуг. 

    Автор: Владимир Багров
    #киев #крым
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Счастливая судьба на зависть: воспоминания о Данииле Гранине

        15:14 5 Июля 2017 222
        Читать
        14:45
        Сегодня

        Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций
        14:37
        Сегодня

        Офис «Яндекса» загорелся в Москве
        13:00
        Сегодня

        Разогнать, уволить: промокший под дождем Жириновский обрушился на Мосгидромет
        12:42
        Сегодня

        Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа
        12:31
        Сегодня

        Порошенко заявил о надежде на «честное правосудие» для виновных в крушении MH17

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2172

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1932

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9030

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3296

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2540
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        12:50   5 Июля 2017
        172
        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        12:42   5 Июля 2017
        119
        Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

        Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

        11:44   5 Июля 2017
        854
        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        10:32   5 Июля 2017
        371