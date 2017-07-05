Бизнес вместо политики: что спасет отношения России и Польши

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Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей. Поводом к такой инициативе стало решение польского парламента о сносе памятников советской эпохи. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В конце июня нижняя палата парламента Польши (сейм) проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма в названиях зданий и объектов. Кроме того, документ предусматривал и снос памятников советской эпохи — в том числе и мемориалов в честь Красной армии.

Понятно, что такое голосование вызвало недоумение в Москве. Дипломаты осуждали Варшаву — война с памятниками явно пытается стереть из памяти польского народа факт его спасения Красной армией от нацизма и немецких войск.

Харитонов же решил рубить по-живому и предложил отозвать из Варшавы российского посла. После этого — «выгнать» из Москвы и представителя польского дипломатического ведомства. И это не говоря уже о том, что российская сторона должна прекратить торговые отношения с Польшей.

Многие коллеги Харитонова и политологи посчитали эту инициативу крайней мерой, они уверены: есть другие возможности, чтобы убедить польские власти отказаться от принятого закона. Но какие?

«Такое залихватское заявление депутата КПРФ является попыткой построить пиар на ситуации, причем дипломатически неграмотной. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал недавно вполне взвешенную оценку: надо дождаться визита польского посла в комитет по международным делам, который пока находится в отпуске. Решать такие вопросы методом крика недопустимо. Польский сейм предпринял симметричные меры и вызвал российского посла, который тоже пока в отпуске. Спокойный разговор между парламентариями может стать основой разрушенного диалога», — комментирует для ФАН директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

Он отмечает, что у Москвы и Варшавы плохие отношения для соседей. Россия граничит с Польшей, Калининградский регион для нас стратегически важен.

«Более 80% всех товаров сухопутным путем идут из Евразийского союза и России через Польшу, поэтому нормальные отношения для нас важны. В то же время министр иностранных дел Польши посещает все страны, кроме соседней России. Новый президент Польши с 2014 года не смог проехать 100 километров в направлении Калининграда. И эта ситуация может быть решена после привлечения средств дипломатии», — уверен эксперт ФАН.

В той же ситуации с памятниками, по его словам, есть несколько выходов.

«Во-первых, надо разобраться с ситуацией детально. Новый закон не затрагивает воинских захоронений — можно было вести совместный уход за ними. Во-вторых, спорные с точки зрения польских законодателей памятники могли бы стать предметом переноса в мемориальные парки памяти. Такие предложения прорабатывались Институтом национальной памяти Польши. С нашей стороны звучали и громкие предложения — перевезти останки всех российских солдат из Польши. Понятно, что оно невыполнимо — к тому же выглядит как сигнал капитуляции перед поляками. Давайте налаживать отношения, а не перебрасываться дохлыми кошками через забор», — продолжает Солозобов.

Если политический диалог между странами не идет, можно развить его в других областях — культурной, общественной дипломатии, налаживании прямых контактов между регионами.