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Telegram запустил функцию звонков на Windows Phone
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    Telegram запустил функцию звонков на Windows Phone

    14:25  5 Июля 2017
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    Telegram запустил функцию звонков на Windows Phone

    Москва, 5 июля. В приложение Telegram для устройств на базе операционной системы Windows Phone включена функция голосовых вызовов. Новость порадовала поклонников мессенджера, который большинство считает самым лучшим среди других аналогов.

    Новая функция доступна во вкладке Calls, которая появилась на главной странице приложения. Там же хранится информация о каждом звонке, а также история вызовов.

    Для совершения звонка пользователь должен нажать на соответствующую кнопку в профиле, передает агентство «Ньюинформ».

    Telegram запустил функцию звонков на Windows Phone

    Напомним, ранее мессенджер Telegram выпустил обновление, которое делает приложение устойчивым к потенциальным блокировкам на территории России и других стран мира

    Автор: Тимур Румянцев
    #windows #telegram
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