Telegram запустил функцию звонков на Windows Phone

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Москва, 5 июля. В приложение Telegram для устройств на базе операционной системы Windows Phone включена функция голосовых вызовов. Новость порадовала поклонников мессенджера, который большинство считает самым лучшим среди других аналогов.

Новая функция доступна во вкладке Calls, которая появилась на главной странице приложения. Там же хранится информация о каждом звонке, а также история вызовов.

Для совершения звонка пользователь должен нажать на соответствующую кнопку в профиле, передает агентство «Ньюинформ».

Напомним, ранее мессенджер Telegram выпустил обновление, которое делает приложение устойчивым к потенциальным блокировкам на территории России и других стран мира