Меркель назвала трудной подготовку к саммиту G20

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Берлин, 5 июля. В рамках подготовки саммита G20 в Гамбурге ведутся сложные переговоры. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, которая встретилась с председателем Китая Си Цзиньпином.

«Мы поговорим еще о подготовке встречи G20, где мы все еще ведем тяжелые переговоры», — подчеркнула немецкий политик.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон и Москва все еще согласовывают формат встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20, который пройдет 7–8 июля 2017 года.