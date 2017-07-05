Минобороны РФ рассекретило документы о сотрудничестве СССР и Китая в борьбе с Японией

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Москва, 5 июля. Минобороны РФ рассекретило 34 документа о сотрудничестве СССР и Китая в борьбе с Японией с 1936 по 1945 год. В частности, гриф секретности был снят с текста ультиматума маршала Василевского главнокомандующему Квантунской армией.

Как сообщила журналистам главный документовед Центрального архива ведомства Виктория Каяева, снятие грифа секретности было приурочено к Третьей международной российско-китайской военно-научной конференции. В текстах содержится информация о том, как Советский Союз помогал Китаю и отправлял туда военных специалистов. Кроме того, китайской стороне оказывали материальную и военно-техническую помощь.