Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Пленарное заседание по Сирии проходит в Астане
Политика
Нидерландское судилище по делу о малайзийском Boeing-777 «легло» под Украину — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нидерландское судилище по делу о малайзийском Boeing-777 «легло» под Украину — эксперт

    14:44  5 Июля 2017
    429

    Позорное судилище: эксперт о «суде» в Нидерландах по малайзийскому Boeing

    Суд над подозреваемыми в причастности к катастрофе с малайзийским Boeing-777 рейса MH17 в Донбассе пройдет в Гааге, сообщает МИД Нидерландов. Решение об этом было принято странами, принимающими участие в расследовании, — Нидерландами, Малайзией, Австралией и Бельгией. О полной поддержке расследования и надежде на «справедливое» решение уже заявил президент Украины Петр Порошенко. То, что Россия была фактически оттерта от расследования, говорит о том, что в Нидерландах будет не суд, а судилище, на котором на скамью подсудимых с заранее известным результатам посадят нашу страну, а также республики Донбасса, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

    Впрочем, расследование этого дела еще не завершено, и точная дата первого судебного заседания пока не определена. Также в заявлении голландского МИД не названы имена подозреваемых, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

    Пассажирский лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донецкой областью. Погибли все находившиеся на борту — 15 членов экипажа и 283 пассажира, большинство которых были подданными Нидерландов. Власти Украины и представители Донецкой народной республики обвиняют друг друга в инциденте.

    Позорное судилище: эксперт о «суде» в Нидерландах по малайзийскому Boeing

    Чего ожидать от суда в Нидерландах, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин.

    «Как можно рассчитывать на объективное судебное расследование, когда наша страна, которая имеет все необходимые данные объективного контроля, предоставляет эту информацию, дает необходимые экспертные заключения, когда представители завода-изготовителя проводят эксперименты по разрушению самолеты с использованием своей ракеты и предъявляют свои вычисления, — а комиссия, занимающаяся расследованием, все это отвергает? О какой объективности тут может идти речь? — отметил Андрей Кошкин. — Более того, напомню, Россия — единственная страна, министерство обороны которой сразу предоставило мировой общественности все свои данные объективного контроля во время крушения, представило все имеющиеся документы. И другие российские структуры, которые имеют возможности объективного контроля, также представили все документы».

    Траектория полета Boeing MH-17

    По словам эксперта, хотя Россия не имеет к инциденту с рейсом MH17 никакого отношения, тем не менее наши диспетчеры буквально за несколько мгновений до катастрофы уже передавали ведение самолета в воздушное пространство РФ, так что к мнениям российских специалистов комиссия по расследованию просто обязана была прислушаться.

    «Если Россию всячески обвиняют в крушении малайзийского Boeing над Донбассом, то сразу возникает вопрос: почему «обвиняемому» не дают слова? — подчеркнул эксперт. — Если вы обвиняете какую-то страну, то пригласите ее принять участие в расследовании, пусть ее эксперты поучаствуют, внесут ясность, развеют сомнения. Однако вместо этого мы видим, что идет тенденциозный подбор участников комиссии, которая изначально настроена сфабриковать дело против России, против республик Донбасса, а фактически против объективности расследования».

    Позорное судилище: эксперт о «суде» в Нидерландах по малайзийскому Boeing

    По словам политолога, методы, которые легли в основу данных комиссии по расследованию, не выдерживают никакой критики.

    «То они создают международный трибунал только для того, чтобы обвинить Россию. То они опираются на какие-то факты, обнародованные в Интернете — якобы кто-то что-то где-то сказал, а они берут это как объективный факт, — отметил собеседник ФАН. — Отклоняются все запросы, которые мы предлагаем сделать. Хотя мы неоднократно говорили — соберите свидетельства, сделайте объективный допрос диспетчеров, опросите летчиков, которые находились в том районе, однако ничего этого не делается, а мнение Украины остается единственным, с которым комиссия готова считаться. При этом сами Нидерланды неоднократно возмущались тем, что Украина не закрыла небо над зоной вооруженного конфликта в Донбассе, так что именно Киев в любом случае виноват в том, что гражданский самолет сбили над той местностью, которая должна была быть закрытой».

    Эксперт не стал скрывать своего возмущения в связи с позицией Запада при расследовании этой трагедии.

    «Я поражен тем, что на наших глазах объективный суд по расследованию трагедии подменяют каким-то тенденциозным комитетом, где по заранее согласованному обвинению будут судить нашу страну, хотя никаких объективных доказательств у комиссии просто нет», — резюмировал Андрей Кошкин.

    Автор: Ирина Петрова
    #украина #mh17 #нидерланды #кошкин #boeing-777
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Счастливая судьба на зависть: воспоминания о Данииле Гранине

        15:14 5 Июля 2017 222
        Читать
        14:45
        Сегодня

        Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций
        14:37
        Сегодня

        Офис «Яндекса» загорелся в Москве
        13:00
        Сегодня

        Разогнать, уволить: промокший под дождем Жириновский обрушился на Мосгидромет
        12:42
        Сегодня

        Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа
        12:31
        Сегодня

        Порошенко заявил о надежде на «честное правосудие» для виновных в крушении MH17

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2172

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1932

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9030

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3296

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2540
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        12:50   5 Июля 2017
        172
        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        12:42   5 Июля 2017
        119
        Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

        Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

        11:44   5 Июля 2017
        854
        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        10:32   5 Июля 2017
        371