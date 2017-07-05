Нидерландское судилище по делу о малайзийском Boeing-777 «легло» под Украину — эксперт

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Суд над подозреваемыми в причастности к катастрофе с малайзийским Boeing-777 рейса MH17 в Донбассе пройдет в Гааге, сообщает МИД Нидерландов. Решение об этом было принято странами, принимающими участие в расследовании, — Нидерландами, Малайзией, Австралией и Бельгией. О полной поддержке расследования и надежде на «справедливое» решение уже заявил президент Украины Петр Порошенко. То, что Россия была фактически оттерта от расследования, говорит о том, что в Нидерландах будет не суд, а судилище, на котором на скамью подсудимых с заранее известным результатам посадят нашу страну, а также республики Донбасса, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

Впрочем, расследование этого дела еще не завершено, и точная дата первого судебного заседания пока не определена. Также в заявлении голландского МИД не названы имена подозреваемых, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Пассажирский лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донецкой областью. Погибли все находившиеся на борту — 15 членов экипажа и 283 пассажира, большинство которых были подданными Нидерландов. Власти Украины и представители Донецкой народной республики обвиняют друг друга в инциденте.

Чего ожидать от суда в Нидерландах, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин.

«Как можно рассчитывать на объективное судебное расследование, когда наша страна, которая имеет все необходимые данные объективного контроля, предоставляет эту информацию, дает необходимые экспертные заключения, когда представители завода-изготовителя проводят эксперименты по разрушению самолеты с использованием своей ракеты и предъявляют свои вычисления, — а комиссия, занимающаяся расследованием, все это отвергает? О какой объективности тут может идти речь? — отметил Андрей Кошкин. — Более того, напомню, Россия — единственная страна, министерство обороны которой сразу предоставило мировой общественности все свои данные объективного контроля во время крушения, представило все имеющиеся документы. И другие российские структуры, которые имеют возможности объективного контроля, также представили все документы».

По словам эксперта, хотя Россия не имеет к инциденту с рейсом MH17 никакого отношения, тем не менее наши диспетчеры буквально за несколько мгновений до катастрофы уже передавали ведение самолета в воздушное пространство РФ, так что к мнениям российских специалистов комиссия по расследованию просто обязана была прислушаться.

«Если Россию всячески обвиняют в крушении малайзийского Boeing над Донбассом, то сразу возникает вопрос: почему «обвиняемому» не дают слова? — подчеркнул эксперт. — Если вы обвиняете какую-то страну, то пригласите ее принять участие в расследовании, пусть ее эксперты поучаствуют, внесут ясность, развеют сомнения. Однако вместо этого мы видим, что идет тенденциозный подбор участников комиссии, которая изначально настроена сфабриковать дело против России, против республик Донбасса, а фактически против объективности расследования».

По словам политолога, методы, которые легли в основу данных комиссии по расследованию, не выдерживают никакой критики.

«То они создают международный трибунал только для того, чтобы обвинить Россию. То они опираются на какие-то факты, обнародованные в Интернете — якобы кто-то что-то где-то сказал, а они берут это как объективный факт, — отметил собеседник ФАН. — Отклоняются все запросы, которые мы предлагаем сделать. Хотя мы неоднократно говорили — соберите свидетельства, сделайте объективный допрос диспетчеров, опросите летчиков, которые находились в том районе, однако ничего этого не делается, а мнение Украины остается единственным, с которым комиссия готова считаться. При этом сами Нидерланды неоднократно возмущались тем, что Украина не закрыла небо над зоной вооруженного конфликта в Донбассе, так что именно Киев в любом случае виноват в том, что гражданский самолет сбили над той местностью, которая должна была быть закрытой».

Эксперт не стал скрывать своего возмущения в связи с позицией Запада при расследовании этой трагедии.