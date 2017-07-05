Порошенко хочет превратить школы Украины в европейские образовательные институции

В Избранное

Киев, 5 июля. Украинские школы необходимо преобразовать в европейские образовательные институции. Так считает президент Украины Петр Порошенко.

«Уверен в том, что для формирования инклюзивной образовательной среды на Украине сейчас созданы все условия», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство образования и науки Украины решило внести существенные изменения в учебные программы 10-х и 11-х классов. Данная инициатива вызвала недовольство со стороны педагогов.