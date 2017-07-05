Пьяная женщина зверски избила мать и расчленила бабушку в Подмосковье

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Москва, 5 июля. Жительница Ленинского района Московской области связала и зверски избила свою мать, после чего зарезала бабушку. Об этом сообщает в среду пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, пьяная женщина избила свою 60-летнюю мать, связала ее руки и ноги, а затем убила 86-летнюю бабушку.

После этого подозреваемая расчленила тело пожилой женщины, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили части тела женщины.

В настоящее время полиция задержали 28-летнюю внучку. Выясняются все подробности и обстоятельства преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, накануне грабитель и его подруга убили своего товарища в Ленинградской области.