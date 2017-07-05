Немецкая полиция разогнала протестующих против G-20 водометами

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Гамбург, 5 июля. Немецкая полиция применила водометы, чтобы разогнать агрессивно настроенных молодых людей, которые выступали против проведения саммита «Большой двадцатки».

В акции протеста участвовало около 500 активистов радикальных движений, которые пытались разбить палаточный лагерь в районах Альтон и Санкт-Паули. В город переброшено 20 тыс. полицейских для обеспечения порядка. Стражи правопорядка опасаются, что антиглобалисты попытаются применить беспилотники, чтобы помешать проведению саммита, сообщает Reuters.