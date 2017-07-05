Патентные изображения серийного BMW X2 появились в Сети

В Избранное

Берлин, 5 июля. В Интернете опубликованы патентные изображения серийной версии кроссовера BMW X2.

Авторы рассекретили дизайн серийного кроссовера BMW X2. Как отметили поклонники бренда, товарная версия значительно отличается от ранее представленного концепта автомобиля. По их мнению, создатели изменили радиаторную решетку, оптику и бамперы. Автомобиль собран на платформе UKL2.

Отмечается, что новинка будет презентована, вероятно, уже этой осенью во время автосалона во Франкфурте.

Ранее стало известно, что шведский концерн Volvo откажется от производства топливных автомобилей после 2019 года и перейдет на электрокары или гибриды.