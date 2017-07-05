Сирия: в Африне прошли акции протеста курдов против турецкой оккупации

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Африн, 5 июля. В сирийском Арине состоялась массовая акция протеста курдов против турецкой оккупации. Несколько тысяч курдов вышли на улицы Африна, чтобы выразить свое несогласие с военной экспансией Турции на северо-западе Сирии.

Жители Африна прошли многотысячной колонной по центральным улицам города. Демонстранты несли в руках плакаты с надписями: «Нет оккупации Турции», «Рука которая поднимется на Африн, сломается!».

Стоит отметить, что на прошлой неделе вооруженные силы Турции нанесли массированные артиллерийские удары по позициям курдов на севере Сирии. Анкара заявила, что артиллерийские удары являются ответом на обстрелы сирийской оппозиции со стороны курдских вооруженных формирований. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары к проведению новой операции на сирийской территории. По данным турецких СМИ Анкара уже завершила подготовку к новой экспансии на северо-западе Сирии.