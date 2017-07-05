Стало известно, сколько стоит час в компании Бузовой

В Избранное

Москва, 5 июля. Директор Ольги Бузовой Арам Арчер рассказал, во сколько обойдется желающим приглашение певицы на выступление в клубе или на ужин тет-а-тет.

По его словам, за приглашение Бузовой в качестве ведущей шоу придется заплатить 1,5 млн рублей. К этому предложению прилагаются две-три песни в качестве бонуса. За 850 тыс. рублей можно рассчитывать на 45-минутное выступление в роли певицы.

Более того, Бузова может согласиться на общение наедине или совместный ужин. Однако стоимость такой услуги каждый раз обговаривается отдельно. Также теледива должна дать согласие на встречу с поклонником, передает «Политэксперт».

Добавим, Ольга Бузова с юмором ответила на вопрос журналистов, действительно ли она зарабатывает на двухкомнатную квартиру в Москве. «Всего лишь на двухкомнатную? Вы лучше подсчитайте, сколько я вкладываю в себя и свое творчество», — цитирует ее Дни.Ру.