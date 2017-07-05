Семья отравилась купленными на рынке в Подмосковье ягодами, мужчина погиб

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Москва, 5 июля. Следователи проверяют инцидент с отравлением семьи из подмосковного Наро-Фоминска, в которой один человек скончался, двое других были госпитализированы, сообщает региональный ГСУ СКР.

В Наро-Фоминске после употребления в пищу купленной на рынке клубники и черешни местный пенсионер скоропостижно умер, а его супруга и сын попали в больницу. По мнению экспертов, смерть от отравления ягодами — нереальный факт. Инцидент произошел 26 июня, в этот же день правоохранительные органы поступила информация о гибели мужчины.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР. Назначена судебная эскпертиза для обнаружения вещества, которое вызвало отравление и привело к гибели человека, пишет РИАМО.