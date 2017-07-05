Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Уровень насилия в Сирии снизился благодаря переговорам в Астане — МИД Казахстана
Россия
Путин подписал указ о присвоении руководителю Россотрудничества дипломатического ранга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин подписал указ о присвоении руководителю Россотрудничества дипломатического ранга

    16:00  5 Июля 2017
    15

    Путин подписал указ о присвоении руководителю Россотрудничества дипломатического ранга

    Москва, 5 июля. Руководителю Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Любови Глебовой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

    В марте 2015 года Глебова вступила в должность Россотрудничества. Ранее она представляла в верхней палате парламента законодательный орган Пензенской области и входила в состав международного комитета Совета Федерации.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин в среду возможно проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в преддверии саммита «Большой двадцатки».

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #россотрудничество
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Счастливая судьба на зависть: воспоминания о Данииле Гранине

        15:14 5 Июля 2017 222
        Читать
        14:45
        Сегодня

        Госдума намерена изменить порядок финансирования госкорпораций
        14:37
        Сегодня

        Офис «Яндекса» загорелся в Москве
        13:00
        Сегодня

        Разогнать, уволить: промокший под дождем Жириновский обрушился на Мосгидромет
        12:42
        Сегодня

        Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа
        12:31
        Сегодня

        Порошенко заявил о надежде на «честное правосудие» для виновных в крушении MH17

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2172

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1932

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9030

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3296

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2540
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        12:50   5 Июля 2017
        176
        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        12:42   5 Июля 2017
        120
        Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

        Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

        11:44   5 Июля 2017
        856
        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        10:32   5 Июля 2017
        371