Путин подписал указ о присвоении руководителю Россотрудничества дипломатического ранга

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Москва, 5 июля. Руководителю Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Любови Глебовой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

В марте 2015 года Глебова вступила в должность Россотрудничества. Ранее она представляла в верхней палате парламента законодательный орган Пензенской области и входила в состав международного комитета Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в среду возможно проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в преддверии саммита «Большой двадцатки».