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Донецк, 5 июля. Командование ВСУ готовит серьезные провокации накануне встречи лидеров стран G20, сообщили военные источники в Донецкой народной республике.

Предполагается, что накануне саммита в Гамбурге ВСУ предпримут попытки захвата нейтральных территорий в Донбассе, совершат теракты в населенных пунктах, а также атакуют жилые районы.

Об этом стало известно из показаний военнослужащего 128 отдельной горно-пехотной бригады ВСУ, который должен был участвовать в этих провокациях.

«Украинский военнослужащий имел при себе секретные документы, полученные в этот день в штабе одной из взаимодействующих бригад, на применение с 6 июля 2017 года по территории ДНР, запрещенных минскими договоренностями вооружений», — констатировали источники.

Ранее сообщалось, что украинские силовики за последние сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике.