Песков признался, что вопрос о рукопожатии Путина и Трампа поставил его в тупик

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Москва, 5 июля. Журналисты озадачили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова вопросом о том, готовится ли глава РФ к крепкому рукопожатию с американским коллегой Дональдом Трампом.

Представители СМИ обратили внимание Пескова на специфическую манеру Трампа приветствовать собеседников и спросили, готовится ли к этому обряду Путин.

«Вы поставили меня в тупик», — признался представитель Кремля.

Как передает «Свободная пресса», Трамп обычно крепко сжимает руки политиков и притягивает их к себе. В конце мая президент настолько сильно сжал руку премьер-министру Вьетнама, что у того на ладони осталась вмятина. Ожидается, что встреча Трампа и Путина состоится 7 июля «на полях» саммита G20 в Гамбурге