Рейс Петербург — Тбилиси задержали в «Пулково» из-за сообщения о бомбе

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Тбилиси, 5 июля. Самолет авиакомпании Georgian Airways. который должен был следовать из Санкт-Петербурга в Тбилиси, был задержан из-за сообщения о бомбе на борту самолета. Проверка показала, что информация была ложной.

Как стало известно ФАН, сообщение о бомбе на борту самолета Georgian Airways поступило на электронную почту аэропорта «Пулково». На место взывали ОМОН Транспортной полиции. Служба безопасности приняла решение задержать рейс, на который уже началась посадка. При осмотре самолета, пассажиров и багажа взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Работы были закончены в 20.10. Самолет должен был покинуть Петербург в 19.05.

В 00.05 (23.05 мск) самолет приземлился в Тбилиси.