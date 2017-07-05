Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» попались на перевозке наркотиков

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Идлиб, 5 июля. Местные силы безопасности захватили группу террористов, перевозившую 20 килограммов наркотических веществ.

Местный источник сообщил со ссылкой на силовиков в Идлибе, что после четырех месяцев наблюдения была схвачены группа боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) с крупной партией наркотиков. Среди задержанных три организатора наркотраффика и четыре распространителя наркотиков.

Источник отмечает, что наркотические вещества доставлялись террористам, ведущим боевые действия в провинциях Идлиб, Ракка, Алеппо и Хама. Исламисты часто используют подобные «стимуляторы» перед тем, как отправиться в бой.