Град и ураган ожидаются на юге Подмосковья

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Москва, 5 июля. Град и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в ближайший час на юге Московской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«В ближайший час с сохранением на день на юге Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают местных жителей закрывать окна в помещениях и прятать машины в гараж. Тем, кого непогода застала на улице, сотрудники МЧС рекомендуют держаться подальше от деревьев и рекламных плакатов, передает Телеканал 360.