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Дейр эз-Зор: ВВС Сирии нанесли удар по боевикам ИГ в районе Панорамы
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    Дейр эз-Зор: ВВС Сирии нанесли удар по боевикам ИГ в районе Панорамы

    13:48  5 Июля 2017
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    Дейр эз-Зор: ВВС Сирии нанесли удар по боевикам ИГ в районе Панорамы

    Дейр эз-Зор, 5 июля. Сирийские военные летчики уничтожили укрепления «Исламского государства»* в окрестностях осажденного города.

    Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что ВВС САР нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе Панорамы и базы 137-го артиллерийского полка. Это нанесло значительный урон путям снабжения исламистов в Дейр эз-Зоре.

    Источник отметил, что группа боевиков подорвалась на собственной взрывчатке, пытаясь перенести опасный груз из одного укрытия в другое. По данным «Аль-Масдара» в результате взрыва погибло шесть террористов.

    Дейр эз-Зор: ВВС Сирии нанесли удар по боевикам ИГ в районе Панорамы

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор #ввс сар
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