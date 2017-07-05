Назван топ-10 популярных туристических городов России

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Москва, 5 июля. По итогам первой половины текущего года Москва возглавила рейтинг самых популярных туристических городов России. Об этом свидетельствуют данные агентства «ТурСтат».

При составлении рейтинга учитывались анализы данных систем онлайн-бронирования отелей и других средств размещения за прошедшие полгода.

Кроме российской столицы в топ-3 вошли Санкт-Петербург и Сочи. Четвертую и пятую позиции заняли Казань и Калининград. Далее по списку идут Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск и Вологда, передает телеканал 360.

Отмечается, что в среднем проживание в российских отелях обошлось путешественникам в 3,2 тысячи рублей в день. Самое дорогое проживание оказалось в Сочи, а самое дешевое — в Нижнем Новгороде.

Также известно, что в текущем году рост внутреннего туризма в России составил 4-5% по сравнению с тем же периодом 2016 года.