В Совфеде предложили ввести санкции против Польши за снос советских памятников

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Москва, 5 июля. Российская сторона может ввести санкции в отношении Польши, которая приняла закон о сносе памятников советским воинам. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.

Однако политик сомневается в том, что Москва пойдет на разрыв дипломатических отношений с Варшавой.

«Надо вести настойчивые переговоры, возможно и санкции использовать, если это будет необходимо», — цитирует слова сенатор RT.

Напомним, ранее парламент Польши принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, благодаря которым могут быть уничтожены сотни советских памятников.