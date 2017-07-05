ИГ пытается удержать Мосул, взрывая террористок-смертниц

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Мосул, 5 июля. Отчаянно пытающиеся защитить последние клочки удерживаемой ими территории Мосула и нанести как можно больший ущерб, террористы «Исламского государства»* (запрещено в РФ) стали интенсивно использовать против войск и мирного населения своих «боевых подруг» — террористок-смертниц, обученных из приехавших из-за рубежа женщин, купившихся на пропаганду ИГИЛ*.

Как сообщают источники International Business Times в Ираке, за последний месяц в Мосуле произошло 38 терактов с участием террористок-смертниц, причем 20 из них произошли за последние несколько дней. Использование смертниц означает, что зажатые в Мосуле террористы доведены до отчаяния — ранее боевики практически никогда не использовали женщин в терактах, предпочитая демонстрировать в пропагандистских роликах, как послушные жены метут и готовят для террористов в соответствии с нормами ислама.

Напомним, ранее представители иракского командования сообщили, что в Старом городе Мосула осталось всего около 300 террористов ИГИЛ, которые зажаты со всех сторон на клочке земли площадью в 500 квадратных метров.

* Организация запрещена на территории РФ.