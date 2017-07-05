Режим доступа к мощам Николая Чудотворца в Москве изменили из-за рекордных очередей

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Москва, 5 июля. В Москве будет ограничена очередь к мощам Николая Чудотворца в храм Христа Спасителя. Как сообщил штаб по организации паломничества, это сделают для того, чтобы все паломники успели воспользоваться метрополитеном.

Как говорится в сообщении, «в связи с увеличением числа прибывающих паломников, с 5 июля будет введен новый режим доступа в храм Христа Спасителя».

Вход в очередь будет ограничиваться ориентировочно в 16.30 в случае увеличения среднего времени ожидания более 9 часов.

Напомним, 27 июня число верующих, приложившихся к ковчегу с мощами Николая Чудотворца, достигло 1 161 100 человек.