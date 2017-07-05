Вербовщик ИГИЛ из Киргизии получил 8 лет тюрьмы в Самаре

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Самара, 5 июля. Приволжский окружной военный суд приговорил молодого мигранта из Киргизии к восьми годам тюремного заключения за вербовку в ряды запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство»*. У преступника обнаружили материалы экстремистского характера.

В России мужчина проживал как нелегальный мигрант. Установить его причастность к террористической деятельности удалось благодаря оперативной информации, полученной от знавших его людей.

«Гражданин не имел регистрации на территории Самарской области. Во время следствия сотрудники установили, что в период с января по конец июля 2016 года мужчина стал вовлекать в деятельность террористической организации трех проживающих с ним на съемной квартире граждан, после чего намеревался выехать за пределы России», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Отбывать наказание вербовщик террористов будет в колонии строгого режима.

* Организация запрещена на территории РФ.