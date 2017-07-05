Россия дала гарантии того, что зоны деэскалации не угрожают единству Сирии — ЛАГ

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Астана, 5 июля. Российская сторона заверила, что зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике поспособствуют именно объединению республики, а не ее расколу. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе пресс-конференции по результатам переговоров с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, со стороны Москвы были получены гарантии относительно того, что зоны деэскалации, обсуждение которых проходит в столице Казахстана, будут приводить к объединению сирийского государства, а не наоборот.

Ранее зоны деэксалации в Восточной Гуте и на севере Хомса были согласованы на астанинской платформе.

Напомним, 4-5 июля в Астане проходят переговоры по урегулированию в Сирии. По результатам переговоров будет подписан ряд документов.