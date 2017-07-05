Московский метрополитен опроверг призывы отказаться от поездок в час пик

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Москва, 5 июля. В ряде СМИ в среду появилась информация о том, что Московский метрополитен предлагает пассажирам отказаться от поездок в часы пик. В пресс-службе столичной подземки эту информацию опровергли.

Ранее сообщалось, что московская подземка начала применять «мягкие меры» по снижению пассажиропотока в часы пик — например, разместила таблички с призывами отказаться от использования метро в наиболее загруженное время и указанием пиковой загрузки поездов. Кроме того, первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов напомнил об опыте некоторых зарубежных стран, в которых плата за проезд на метро в часы пик выше, чем в менее загруженное время, сообщает URA.Ru.

В пресс-службе московской подземки опровергли информацию о том, что метрополитен якобы призывает пассажиров отказаться от поездок в часы пик.

«В действительности московский метрополитен планирует разместить информационные плакаты с данными о загрузке станций в течение дня», — говорится в пресс-релизе.

В Московском метрополитене призвали СМИ «не гнаться за яркими заголовками» и пообещали предоставить всем желающим корректную информацию.