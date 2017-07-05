В Москве на 40% сократились выбросы вредных веществ

В Избранное

Москва, 5 июля. Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал о мониторинге экологии в Москве.

Глава департамента отметил, что все крупные московские предприятия оснащены установками мониторинга объемов выбросов. По данным структуры за последние пять лет в столице на 40 процентов снизились объемы выбросов оксидов азота и углерода.

Улучшению экологической ситуации способствует открытие новых станций метро и Московского центрального кольца, а также озеленение города. В столице насчитывается 120 особо охраняемых зеленых территорий, пишет «Вечерняя Москва».