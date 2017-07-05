Донбасс: ВСУ перебросили к границам ДНР два десятка женщин-снайперов из Польши

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Донецк, 5 июля. 20 женщин-снайперов из польской ЧВК были переброшены к границам Донецкой народной республики командованием ВСУ, сообщили военные источники в ДНР.

В ДНР констатировали, что ВСУ продолжают нарушать минские соглашения в Донбассе. Так, разведчики выявили под Красногоровкой местонахождение трех украинских САУ «Гвоздика».

Кроме того, в прифронтовую Марьинку прибыли подразделения женщин-снайперов. По некоторым данным, 20 человек были переброшены из состава польской ЧВК.

Обо всех нарушениях украинской армии доложено представителям СММ ОБСЕ в Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинские силовики за последние сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике.