В Петербурге демонтировали мемориальную доску адмиралу Колчаку

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Санкт-Петербург, 5 июля. Мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку, установленную в Петербурге в 2016 году, демонтировали, сообщил координатор просветительского и историко-культурного центра «Белое дело» Олег Шевцов, добавив, что его организация намерена оспорить это решение.

В январе 2017 года суд Петербурга удовлетворил иск нескольких жителей северной столицы о признании незаконной установку мемориальной доски белому адмиралу Александру Колчаку на улице Большой Зелениной. По словам координатора культурного центра «Белое дело» Олега Швецова, доску демонтировали, она будет передана на хранение в музей монументальной скульптуры.

Куратор отметил, что их центр продолжит судебную тяжбу. Известно, что формально Колчак остается военным преступником, этот статус подтвержден Верховным судом России.