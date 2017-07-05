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План России для КНДР: Корейский полуостров ждет двойная заморозка
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    План России для КНДР: Корейский полуостров ждет двойная заморозка

    14:45  5 Июля 2017
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    Вооруженные силы США и Южной Кореи в среду провели совместные учебные ракетные стрельбы в ответ на действия КНДР. В регионе по-прежнему сохраняется неспокойная обстановка. Между тем неделю назад Москва разработала «дорожную карту» по решению проблемы КНДР. Будет ли она иметь практическую пользу? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

    Как подчеркивали в МИД РФ, «дорожная карта» ставит цель принести в Северо-Восточную Азию прочный мир и одновременно решить проблему Корейского полуострова, включая ядерный вопрос. Важно, чтобы Пхеньяну были предоставлены гарантии безопасности: это приблизит власти Северной Кореи к отказу от ракетно-ядерной программы. В остальном все понятно: враждующие стороны должны двигаться к диалогу, проявить взаимную сдержанность, не заниматься провокациями и не угрожать применением силы.

    План России для КНДР: Корейский полуостров ждет двойная заморозка

    «Лидеры России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин, фактически договорились внести в документ идею «двойной заморозки». На данный момент, это вообще лучшая инициатива, которую можно предложить в текущей ситуации. Понятно, что это не панацея по комплексу причин, но вменяемый вариант решения проблем», — комментирует для ФАН ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

    Как отмечают эксперты, проблемы Корейского полуострова нужно решать через диалог Соединенных Штатов и КНДР. Формально эти государства все еще находятся в состоянии войны: в пятидесятые годы прошлого века между ними было подписано лишь соглашение о перемирии.

    «В чем трудности воплощения в жизнь «дорожной карты»? Как говорится в одном известном еврейском анекдоте, осталось уговорить Рокфеллера. В нашем случае — Сеул. И северокорейские пуски, и южнокорейские учения с участием США одинаково напрягают обстановку на полуострове. Но у критиков проекта при этом почему-то возникает контраргумент: Пхеньяну запускать ракеты запретила ООН, а проводить учения на своей территории — вроде как суверенное право любой страны. Поэтому Сеул что хочет, то и отрабатывает. Подумаешь, что он занимается откровенной подготовкой к поступательной войне...», — продолжает эксперт ФАН.

    В начале июня Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая расширила санкции против Северной Кореи из-за испытания противокорабельных крылатых ракет. 

    «Обоюдная заморозка предполагает приостановку ситуации до условных лучших времен. Вопрос только в том, когда эти времени наступят: для этого нужно прекращение определенных трендов, которые ведут к обострению. Пока ситуации, изменившей бы общую канву событий, нет», — говорит Асмолов.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон может нанести превентивный удар по военным объектам Северной Кореи, если Пхеньян проведет еще одно ядерное испытание. В ответ в КНДР пригрозили собственным упреждающим ударом.

    «Чего добиваются северяне? Скептически отношусь к мнению о том, что как только у Пхеньяна появится МБР (межконтинентальная баллистическая ракета), то они начнут вести себя как в компьютерных играх-стрелялках. Хотят они иного. Власти КНДР думают, что создание МБР с ядерной боеголовкой выведет их на модель ядерного сдерживания. Конечно, не такую крутую, как американо-российскую, но она даст хоть какой-то шанс ядерного ответа. Этот возможный ответ позволит Пхеньяну выстраивать отношения с Вашингтоном на уровне ядерных держав. Это уже не статус страны-изгоя, в отношении которого можно безнаказанно нарушать обещания», — добавляет собеседник ФАН. 

    Он напоминает про рамочное соглашение 1994 года между КНДР и США, с которого начался второй виток ядерного кризиса. Эксперты любят обвинять Пхеньян в вольном чтении договора, но потом выясняется: договор нарушили сами США, поменяв там условия. 

    Автор: Максим Вручный
    #кндр #дорожная карта #ядерная программа
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