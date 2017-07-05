Сирия: Лавров надеется на реальный прогресс по определению параметров зон деэскалации

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Москва, 5 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на реальный прогресс в астанинских переговорах по определению параметров зон деэскалации в Сирии.

«Мы надеемся, что будет реальный прогресс в том, что касается определения конкретных параметров географических и параметров, связанных с обеспечением функционирования зон деэскалации», — сообщил глава российской дипломатии на пресс-конференции.

Добавим, ранее источник на переговорах в Астане по урегулированию сирийского конфликта заявил, что участники встречи согласовали две зоны деэскалации. Ожидается, что документы по ним будут подписаны в следующем раунде.