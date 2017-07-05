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Пропавший в пермском лесу десятилетний мальчик найден спасателями
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    Пропавший в пермском лесу десятилетний мальчик найден спасателями

    13:16  5 Июля 2017
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    лес

    Пермь, 5 июля. В Пермском крае спасатели нашли 10-летнего мальчика Михаила Зубова, который сутки блуждал в лесу. Он жив и здоров.

    «Ребенок найден!!! Жив, здоров!!! Экипажи, возвращайтесь обратно. Огромное всем спасибо всем за помощь! Спасибо за мгновенную реакцию и неравнодушие!»,  — сообщила координатор поискового отряда Светлана Неволина.

    В СУ СК РФ по Пермскому краю подтвердили окончание поисков ребенка. По данным ведомства, мальчика нашли сотрудники МЧС в пяти километрах от деревни. В ближайшее время его осмотрят врачи, передает URA.RU.

    Пропавший в пермском лесу десятилетний мальчик найден спасателями

    Михаил вместе с отцом отправился за грибами во вторник, 4 июля. Когда ребенок захотел домой, отец показал дорогу и отпустил его одного.

    Автор: Борис Любимов
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