Пропавший в пермском лесу десятилетний мальчик найден спасателями

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Пермь, 5 июля. В Пермском крае спасатели нашли 10-летнего мальчика Михаила Зубова, который сутки блуждал в лесу. Он жив и здоров.

«Ребенок найден!!! Жив, здоров!!! Экипажи, возвращайтесь обратно. Огромное всем спасибо всем за помощь! Спасибо за мгновенную реакцию и неравнодушие!», — сообщила координатор поискового отряда Светлана Неволина.

В СУ СК РФ по Пермскому краю подтвердили окончание поисков ребенка. По данным ведомства, мальчика нашли сотрудники МЧС в пяти километрах от деревни. В ближайшее время его осмотрят врачи, передает URA.RU.

Михаил вместе с отцом отправился за грибами во вторник, 4 июля. Когда ребенок захотел домой, отец показал дорогу и отпустил его одного.