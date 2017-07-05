Сирия: делегаты от «умеренной оппозиции» уточнили свою позицию по зонам деэскалации

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Астана, 5 июля. Глава делегации от сирийской вооруженной оппозиции на межсирийских переговорах в Астане объявил, что оппозиция поддерживает соглашение о перемирии в Сирии и создании зон деэскалации до тех пор, пока это соглашение «идет на пользу стране». По словам Ахмада Берри, соглашение не должно наносить время «сирийской революции».

«Если это соглашение послужит на пользу сирийскому народу и сирийской революции, то для нас нет никакой проблемы. Но если что-либо наносит вред сирийской революции, то мы это не приемлем», — заявил Берри в ходе второго дня продолжающихся в Астане мирных переговорах.

Ранее стало известно, что делегация оппозиции откажется от подписания соглашения, если его гарантом будет выступать Иран. В рамках соглашения предлагается выделить на территории Сирии еще две зоны деэскалации.