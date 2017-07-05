Две женщины оказались в больнице после столкновения теплохода с мостом в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 июля. Две пассажирки теплохода пострадали при столкновении судна с мостом на реке Фонтанке в Северной столице. Об этом сегодня сообщает управление на транспорте министерства внутренних дел России по СЗФО.

По данным ведомства, ЧП случилось в минувший вторник примерно в 22.00. В результате столкновения женщинам понадобилась госпитализация.

На место прибыли правоохранительные органы и скорая помощь. На теплоходе, по информации источника ФАН, находилось 15 пассажиров. Оказалось, что причиной столкновения стала неисправность рулевого управления, сообщает АиФ.

В настоящее время все детали происшествия выясняются.

В ведомстве также сообщили, что пассажировместимость судна составляет 35 человек.