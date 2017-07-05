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Новости США: баллистический «подарок» от КНДР, праздник в честь Обамы в День независимости
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    Новости США: баллистический «подарок» от КНДР, праздник в честь Обамы в День независимости

    13:43  5 Июля 2017
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    Новости США: баллистический «подарок» от КНДР, праздник в честь Обамы в День независимости

    США, 5 июля. Баллистический «подарок» от КНДР на День независимости Америки, эксперт по борьбе с коррупцией уволилась из-за недостойного поведения президента Дональда Трампа, американцы злы на нового президента и предпочли 4 июля отпраздновать день рождения дочери Барака Обамы. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Демарш КНДР

    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал запуск межконтинентальной баллистической ракеты «подарком для американских ублюдков» на 4 июля, сообщает The Times of Israel.

    Вашингтон подтвердил, что Северная Корея провела испытания первой межконтинентальной баллистической ракеты, а Пхеньян утверждает, что ракета может нести «большую тяжелую ядерную боеголовку».

    «Соединенные Штаты решительно осуждают запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей. Тестирование ракеты представляет собой новую эскалацию угрозы для США, наших союзников и партнеров, региона и мира», — сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Ким Чен Ын назвал запуск ракеты «подарком для американских ублюдков»

    Чиновники бегут от Трампа

    Эксперт министерства юстиции по борьбе с мошенничеством подала в отставку в связи с «возмутительным» поведением президента Дональда Трампа, сообщает служба новостей CNN.

    Эксперт по борьбе с коррупцией Хуэй Чен публично выступила с заявлением о том, как тяжело работать в руководстве правоохранительных органов, когда президент попадает во все новости с тем, что она описала как «потенциальный конфликт интересов и злоупотребление властью». Чен также добавила, что такое поведение неприемлемо для главы государства, находящегося под федеральным расследованием.

    Отказ «сдавать» избирателей

    44 американских штата отказались предоставить администрации Белого дома персональную информацию об избирателях, сообщает Forbes.

    Белый дом запросил у руководства штатов имена, адреса, даты рождения, принадлежность к партиям, номера социального страхования и прочую персональную информацию об избирателях. Ранее госсекретарь от штата Канзас Крис Кобах утверждал, что Белый дом запрашивал только публичную информацию об избирателях.

    44 американских штата отказались предоставить персональную информацию об избирателях

    Недетские шалости

    Репортеры CNN вычислили человека, создавшего гифку, где Трамп дерется с CNN, и заставили его извиниться.

    Впервые гифка появилась на сайте Reddit. Ее создал пользователь по имени HanA**holeSolo. Журналисты CNN нашли его телефон и электронную почту, связались с ним и потребовали объяснений. Когда выяснилось, что создателю гифки всего 15 лет, в Twitter появился хештег #CNNBlackmail, используя который люди выражают недовольства нападками CNN на детей.

    Давление на Трампа перед встречей с Путиным

    Консерваторы и демократы оказывают давление на Трампа, требуя, чтобы он придерживался более жесткой политики в отношении России, сообщает Reuters.

    В пятницу Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Ранее Трамп называл Путина сильным лидером, с которым хотел бы восстановить крепкие отношения. Но законодатели США настаивают на применении жестких санкций по отношению к России.

    Парад бумбоксов в Коннектикуте

    В поселке Виллимантик, штат Коннектикут, в честь Дня независимости США прошел ежегодный парад бумбоксов, сообщает Fox 61.

    Традиция появилась в 1986 году. Бумбоксы заменили традиционные парады, которые, по словам организатора мероприятия Тары Каликсто, вымирают. В этот день по местной радиоволне проигрывают патриотическую музыку, и люди маршируют на параде с бумбоксами, заменяющими оркестры.

    День Малии Обамы

    Некоторые американцы вместо празднования Дня независимости США отмечали день рождения дочери экс-президента США Барака Обамы Малии, сообщает Fader.

    Издание отмечает, xто многие американцы крайне недовольны нынешним президентом, поэтому решили отпраздновать день рождения Малии.

    Добро пожаловать в Америку

    Более 15 тысяч человек стали гражданами США благодаря празднику 4 июля, сообщает Huffington Post.

    Каждый год в США проводится специальная церемония выдачи гражданства. В этом году в такой церемонии приняли участие более 15 тысяч человек. Они приносили присягу на верность стране в публичных библиотеках, национальных парках и музеях. Некоторые церемонии были проведены на авианосцах и на бейсбольных полях.

    Более 15 тысяч человек стали гражданами США благодаря празднику

    Забывчивость президента

    Трамп вышел из своего личного самолета и не заметил лимузин, припаркованный прямо у трапа, сообщает Crooks and Liars.

    Помощнику президента пришлось возвращать Трампа к автомобилю. Говорят, что Дональд Трамп просто заметил вертолет, на котором он обычно отправлялся в Белый дом и по привычке направился к нему.

    Автор: Алексей Громов
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