Сирия: САА сбила израильский беспилотник в провинции Кунейтра

В Избранное

Аль-Баас, 5 июля. Сирийская арабская армия отражает атаки боевиков «Джебхат ан-Нусры», которых поддерживают ВС Израиля.

Военные источники в Сирии сообщили, что правительственным войскам удалось отразить очередную атаку боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и оперативно провести контратаку. В результате операции армейцы вернули контроль над двумя ранее утраченными позициями в районе Аль-Баас и полностью обезопасили окрестности города.

Отмечается, что террористов поддерживают ВС Израиля. Сирийским военнослужащим удалось сбить израильский беспилотный летательный аппарат, который проводил разведку над позициями армейцев в районе Северной Кунейтры.