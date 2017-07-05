Заседания подгрупп по Донбассу проходят в Минске — МИД Белоруссии

В Избранное

Минск, 5 июля. Подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе начали работу в Минске, сообщили в МИД Белоруссии.

Сегодня в столице Белоруссии проходит очередное заседание по урегулированию украинского кризиса — тематические подгруппы начали свою работу. Речь идет об анализе выполнения ранее достигнутых соглашений по вопросам безопасности, политики, в экономической и гуманитарной сферах.

Об этом сообщил белорусское внешнеполитическое ведомство на своей страничке в сети микроблогов Twitter. Напомним, что Донбасс не признал власти Киева легитимными после госпепереворота на Украине. В апреле 2014 года ВСУ начали силовую операцию против ДНР и ЛНР.