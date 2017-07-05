Сирия: САА вступила в бой с силами «Джебхат ан-Нусры» в восточном Дамаске

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Дамаск, 5 июля. Сирийская правительственная армия в настоящий момент вовлечена в интенсивные бои на восточных окраинах Дамаска, в первую очередь в районах Джобар и Айн-Тарма.

Как сообщает Jaramana News, армия начала продвижение по направлению к Джобару и Айн-Тарме, вытесняя силы террористов из группировок «Джебхат ан-Нусра» (международная террористическая группировка запрещена в России) и «Файлак ар-Рахман».

«Яростные столкновения по мере продвижения войск по направлению к Джобару и Айн-Тарме, правительственные силы глубоко проникли в удерживаемые террористами районы, — сообщает Jaramana News. — По мере усиления столкновения правительственные войска начинают обстрел позиций террористов ствольной и ракетной артиллерией».