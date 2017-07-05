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Политика
Песков: Кремль рассматривает любые шаги для защиты россиян, удерживаемых Киевом
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    Песков: Кремль рассматривает любые шаги для защиты россиян, удерживаемых Киевом

    14:11  5 Июля 2017
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    Песков: Кремль рассматривает любые шаги для защиты россиян, удерживаемых Киевом

    Москва, 5 июля. Россия рассматривает все возможности защиты интересов российских граждан, захваченных на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков констатировал, что не может назвать конкретные варианты, необходимые для защиты интересов россиян на Украине.

    «Могу лишь сказать, что, безусловно, рассматриваются все необходимые действия для защиты законных интересов российских граждан», — подчеркнул представитель Кремля.

    Песков: Кремль рассматривает любые шаги для защиты россиян, удерживаемых Киевом

     

    Ранее в ЛНР сообщили, что Киев пытается выдать пленных ополченцев за кадровых российских военнослужащих, якобы воюющих в Донбассе.

    Автор: Катерина Тимошенская
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