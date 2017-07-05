«Барселона» договорилась с Месси о продлении контракта до 2021 года

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Барселона, 5 июля. Испанская «Барселона» и аргентинский нападающий Лионель Месси достигли договоренности о продлении контракта до 30 июня 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ожидается, что контракт с главной звездой каталонцев подпишут в ближайшие недели, когда Месси вернется в расположение команды.

Ранее издание Marca сообщало, что сумма отступных за нападающего «Барселоны» после продления контракта достигнет 300 млн евро. Действующее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2018 года.