Путин не возражает против признания водительских прав граждан Киргизии — Песков

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Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин поддержал идею разрешить использование на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений для граждан Киргизии.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер поддерживает данное обращение, с учетом того, что русский язык по конституции Киргизии является вторым государственным языком в республике.

Напомним, 16 июня председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 июля на территории России смогут использоваться белорусские водительские права.