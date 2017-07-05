Сирия: правительственные войска ведут бои против ССА в районе Ат-Танф

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Ат-Танф, 5 июля. Сирийская арабская армия стремится установить контроль над южной границей страны.

Военные источники в Сирии сообщают, что столкновения с боевиками «Свободной сирийской армии» происходят в районе пограничного перехода Ат-Танф на границе с Ираком и Иорданией. Отмечается, что Сирийская арабская армия нанесла значительный урон «умеренным» боевикам.

В командовании подчеркивают, что военные имеют полное право установить контроль над участком Ат-Танф, так как эта земля является сирийской и американцы не имеют права ее оккупировать. Эксперты считают, что международная коалиция во главе с США постарается вмешаться в столкновение.