Россия следит за обсуждением поставок сжиженного газа из США в Польшу — Песков

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Москва, 5 июля. Российские аналитики внимательно наблюдают за переговорами о поставках США сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы с вниманием относимся к тем новостям, которые поступают из Восточной Европы с учетом того, что, как вы знаете, в Гамбурге запланирована двусторонняя встреча президентов России и США. Что касается различных коммерческих вопросов, которые могут обсуждаться и обсуждаются в эти дни, конечно, наши аналитики тоже это внимательно отслеживают», — пояснил журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что повестку дня энергодиалога между Россией и Европой можно охарактеризовать как очень насыщенную.

Добавим, ранее в Белом доме сообщили о намерении США к 2020 году совершить «газовую революцию» и стать глобальным игроком в качестве экспортера сжиженного природного газа.