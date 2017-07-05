Родственники вступившего в ИГ командира ОМОН Таджикистана убиты на границе с Афганистаном

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Душанбе, 5 июля. На юге Таджикистана были ликвидированы четверо близких родственников экс-командира ОМОН МВД республики Гулмурода Халимова, который в 2015 году вступил в ряды «Исламского государства»* (ИГ*). Как рассказали журналистам в МВД Таджикистана, два брата и два племянника Халимова были убиты при попытке оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Как стало известно, столкновение произошло в ночь на 5 июля на территории кишлака Ибрат Восейского района Хатлонской области. Старший брат Халимова нанес ножевое ранение заместителю начальника УБОП МВД Таджикистана Анвару Хусейнову. В настоящее время правоохранитель находится в больнице.

В МВД также добавили, что некоторые родные и близкие Халимова пытались незаконно перейти в Афганистан, чтобы вступить в ИГ и «Талибан»*.

Террористическая организация «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) и исламистское движение «Талибан» запрещены в России.







* Организация запрещена на территории РФ.